Bonjour,

Je suis Quentin Jagodzinski. J'ai 24 ans, je recherche un emploi et pour le moment je vis à Grenoble. Pour autant, je ne compte pas rester dans cette ville. L'appel de l'aventure me pousse à chercher un job sur toute la France, voir à m'expatrier si besoin.



Je sors d'un Master Patrimoine à l'Université de Savoie. Cette expérience enrichissante m'a permis de prendre conscience du besoin de créer des liaisons entre les institutions conservant le patrimoine (musées, PNR etc...), et les sociétés privées capable de le mettre en valeur par le biais d'outils technologiques et/ou informatiques innovants.

c'est pourquoi j'aimerais dans l'avenir continuer de me former aux nouvelles technologies afin de réconcilier amusement et culture.



En parallèle j'ai participé à la création du site de l'entreprise Agilessence, et encore aujourd'hui, j'ai un rôle en lien avec sa communication.



Enfin j'aime m'engager dans des projets de volontariat. Je suis récemment parti au Japon afin d’affiner ma connaissance de ce pays et d'y pratiquer du WWOOFing, une sorte de système d'entraide dans des structures à but non-lucratif ou des fermes aux méthodes d'agriculture raisonnée.



Mes compétences :

Rédaction

Recherche documentaire

Wordpress

Microsoft Office

Indesing

Adobe Photoshop

Search Engine Optimisation

Microsoft PowerPoint

Consolidations