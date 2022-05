Quentin JAUD

Partagé entre l’authenticité des techniques anciennes et la saveur des nouvelles technologies, Quentin jongle entre sa chambre photographique et son ordinateur. Il laisse peu à peu la photographie de VTT dans laquelle il a débuté pour une pratique plus éclectique de la photographie et du journalisme.



Il organise maintenant avec sa compagne l'aventure Natures Européennes :



Anaëlle et Quentin, deux voyageurs créatifs préparent en ce moment même une aventure documentaire à travers l'Europe : Ils vont partir un an à bord d'un fourgon aménagé, avec appareils et caméras, pour comprendre la nature européenne.



52 parcs nationaux, + de 30 000 km, 1 an de voyage et de découverte qui seront l'occasion de partager avec un lectorat passionné sur le webzine deArray : Tutoriaux, Interviews, Podcasts, Editos...



À leur retour, Quentin montrera une exposition photographique basée sur la relation entre mentalités et paysages, sur l'image que l'Europe a d'elle même.



Anaëlle réalisera et diffusera une série documentaire racontant l'histoire de ces hommes et de ces paysages qui font de l'Europe le continent le plus protégé du monde.



Ensemble, ils diffuseront aussi un beau-livre qui sera un juste mélange entre anecdotes et travail artistique, entre découvertes analogiques, expériences numériques et rencontres humaines.



4 singularités font l'ADN de ce projet :

• Partage et Europe

• Do-it Yourself

• Nature et Ecologie

• Art : photographie artistique à la chambre argentique grand format. (technique à l'origine de la photographie comme art)



Leur démarche en quelques mots : Originalité, Qualité, Authenticité, Responsabilité et bien sûr Découverte.



L’Europe a beaucoup à donner, pour peu que l'on soit mobile, et que l'on ai l'esprit ouvert. Passionnés, volontaires, nous voulons montrer, par un projet atypique, que les jeunes européens bougent, vivent, découvrent, et peuvent apprendre des autres générations.



