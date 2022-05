Quentin JOIGNAUD

Fasciné par les nouvelles technologies et plus particulièrement le Web, je suis actuellement étudiant au sein de l'école d'informatique CS2i à Nevers où j'ai opté pour le cursus en alternance. J'effectue ainsi ma 2ème année de master en apprentissage au sein la SS2i MODIS à Clermont-Ferrand en tant que développeur / concepteur WEB. Perfectionnisme, créativité et curiosité sont les principales qualités que nécessite ce métier et cela me correspond parfaitement.



Passionné de sport, j'aime être au contact des gens et profiter de mes amis. Toujours d'humeur joviale, je recherche avant tout un environnement de travail où la convivialité est le maître-mot et où l'humour y règne au quotidien.





Mes compétences :

PHP

Développement web

JavaScript

Mobile

HTML

MySQL

JQuery

Microsoft .NET

CSS 3

UML

CodeIgniter

Java

Ajax

SQL

Agile Scrum