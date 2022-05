Quentin KELLER

Bonjour,



Après avoir obtenu mon bac +5 Qualité Sécurité et Environnement analyse et gouvernance des risques au sein de l'université de Versailles saint quentin (78) avec mention assez bien je recherche des opportunités dans le domaine de la qualité hygiène sécurité environnement. Grâce à mon expérience j'ai été amené à travailler pour des groupes à l'international ainsi que dans des PME. Mes missions ont été l'amélioration et le suivi des processus et systèmes de management QHSE. Pour me contacter quentin.keller27200@free.fr ou bien 06 08 78 14 95 merci d'avance



Mes compétences :

ISO 14001 Standard

eLearning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

Business plan

Analyse de la valeur

Analyse économique

Microsoft office

Fomration

Communication

Management d'équipe

Risque naturel

Pénibilité au travail