Quentin LAFON

Passionne par la mercatique(marketing) depuis le lycee, je souhaitai en savoir plus et decouvrir le milieu professionnel des entreprises dans ma région bordelaise.



Tout d'abord, j'ai commence par initier mon cursus d'études supérieures au sein d'Altea Business & Digital School pour preparer et valider un brevet de technicien supérieur en management des unites commerciales.



Par la suite, je me suis decouvert une reelle appetence pour les activitées de l'edition et du design ainsi que du marketing digital. C'est pour cela, que j'ai souhaite poursuivre mon cursus professionnel en alternance au sein d'une agence web pres de Bordeaux pendant pres de 3 ans.



Apres avoir obtenu le titre de "Chef de projet e-business" dans le cadre d'un bachelor spécialise en marketing digital, j'ai termine mon cursus d'etudes au sein d'un master intitule "Manager de projet innovant" avec l'option "Communication digitale". Au cours de celui-ci, j'ai ete amene à conduire diverses missions individuellement et en equipe. Ce qui m'a permis de developper un goût ardent pour la gestion de projet et notamment de projets web. Durant ces experiences, j'ai egalement eu l'opportunite de pouvoir transmettre mes connaissances et competences certaines formations dédiees sur des thématiques specifiques et propres au marketing digital.



Aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise qui se nomme QL Studio, en effet, celle-ci est spécialisee dans la conception d'identite visuelle, le maquettage web et la creation de site internet vitrine et e-commerce pour les professionnels dans des secteurs d'activite varies. De plus, j'interviens également dans le cadre de l'elaboration et de la mise en oeuvre de stratégies digitales en termes de marketing digital notamment en referencement naturel (SEO) et payant(SEA) à la fois sur la partie acquisition, fidelisation, analyse d'audience(s) web et conversion(s).