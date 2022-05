Quentin LAGARRIGUE BONNET

Quentin,



Etudiant en gestion, communication, management et ressource humaine.

impliqué et actif je suis au 3/4 de ma formation et suis en mesure d'effectuer de nombreuses taches comme:



-la réalisation de taches administratives ainsi que de documents d'achat et de vente (assisté ou non par pgi)

-écrire et envoyer des email type et bien mis en forme, créer des documents visuels et effectuer de la prospection client et fournisseur

-gérer des base de données

Je maîtrise le pack Microsoft Office et le PGI sage.

Je suis également en mesure d'entretenir une conversation en anglais et en espagnol à l'oral comme a l'écris (vocabulaire technique compris).



Dans le cadre de ma seconde année d'étude je recherche un stage afin de réaliser un projet en gestion, gestion commercial, gestion des risque.

Ce stage ce présentant sur 2 semaine et commençant le 7 décembre au plus tôt.



Merci et, a bientôt.



Mes compétences :

Vente

Gestion administrative

Informatique de gestion

Gestion budgétaire

Relation fournisseurs

Aisance relationelle

Management

Comptabilité

Communication orale

Gestion de la relation client

Traduction anglais français

Gestion de projet

Culture

Gestion des ressources humaines

Traduction espagnol français

Communication

Gestion de la qualité

l'expérience

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Acces