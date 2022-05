Quentin LARROQUETTE

Consultant indépendant depuis bientôt 10 ans, j'accompagne des entreprises sur des problématiques très variées (investissement immobilier, recrutement, stratégie, prospective,...) avec une approche d'intelligence économique.

Depuis 2017, je suis associé et directeur commercial au sein de la société LMNP PATRIMOINE.



Je suis à recherche de conseillers en gestion de patrimoine, ou particuliers investisseurs en possession ou intéressés par des biens en location meublée au sein de résidences gérées (EHPAD, AFFAIRES, ETUDIANT, SENIORS).



N'hésitez-pas à me contacter pour plus d'information. larroquette@lmnpatrimoine.fr

www.lmnp-patrimoine.fr



Mes compétences :

Intelligence économique

Conseil

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres

Franchise

Réseaux d'entreprises