Quentin LAUCHÉ

Formé aux métiers du commerce et expérimenté de surcroit, je suis en en recherche constante d'évolution.



Riche de multiples expériences commerciales de valorisation de l'offre et de niveau Master 1, je m'intéresse vivement au métier de manager. (expérience pro dans le domaine)



Ce métier rejoins d'une part mon cursus d'école de commerce et mes différentes expériences professionnelles, mais aussi ma personnalité et mon caractère. Ma motivation repose essentiellement sur la possibilité de faire évoluer les valeurs d'une entreprise, de sublimer son offre et de faire monter en compétences ses équipes.



Autonome et créatif, j'aime le street-art et le dessin, j'accorde beaucoup d'importance à la créativité et au visuel, les campagnes marketing n'ont plus de secrets pour moi, c’est l'une de mes compétences principale en marge de mon évolution.



Mes compétences :

Marketing

Business planning

E-commerce

Communication événementielle

Réseaux sociaux

Communication

Commerce B2B

Commerce B2C

Management opérationnel

Management commercial

Management