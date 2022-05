Issu d’une formation en langues, puis en communication, je cherche à mettre à profi mes compétences rédactionnelles et de chef de projet au service des entreprises. Polyvalence, rigueur, réactivité et curiosité me définissent.



Mes compétences :

Photoshop

Indesign

Wordpress

Magento

Navision

Internet

Microsoft office

Illustrator

Rédaction de contenus

Marketing

Communication

International

Blogging

Polyvalent