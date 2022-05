Quentin LE MOAL

Apprenant de jour en jour aux côtés d experts dans le domaine de l'organisation et de la sécurité dans les événements sportif et culturels au HAC ou Océane Stadium, je me présente en tant que chargé de mission au département Organisation, Logistique et Sécurité du club.



Des événements comme l'inauguration du Stade Océane (25 000 places), la venue de l'Equipe de France et celle du Real Madrid ou encore des matchs internationaux de Rugby ou même des concerts d'artistes nationaux, le Stade Océane promet de dynamiser toute une région et pourquoi pas un pays...



Janvier 2014... Océane Stadium développe son activité en organisant un concert d'artistes internationaux, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination... plus qu'un concert de 3 heures, un événement pour toute une ville ainsi que pour tous les fans de Funk et Disco!!!

En plein développement, le temps est maintenant venu pour le club de se développer également en terme de prestations extérieures avec une entreprise de sécurité privée affiliée au club qui ne demande qu'à devenir une référence. Affaire à suivre....



Mes compétences :

Football

Sécurité

Sport

Evénementiel

Organisation