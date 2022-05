Quentin LE TUTOUR

TV iCONCEPT met son expérience auprès des télévisions nationales et locales au service des institutionnels. Notre savoir-faire nous permet d'aborder nos productions avec un regard moderne et dynamique, loin des clichés d'autrefois.

La vidéo est aujourd'hui omniprésente (internet, télévision, mobiles...) et est devenue quasi indispensable en matière de communication.Véritable repère visuel, elle permet d'imposer par l'image les actions diverses des uns et des autres, une marque, un savoir-faire. Mieux que des mots, c'est la preuve par l'image tout en associant simplicité de compréhension, esthétisme et modernisme.

La vidéo devient alors votre vitrine, distribuée en masse sur internet (Facebook, youtube, Dalymotion, Viméo, votre site...) elle contribue à votre référencement et améliore votre visibilité.

Il ne faut pas se tromper en la matière car c'est de votre image dont il s'agit !





