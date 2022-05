Quentin LECLERC

Notre site : http://www.technitoit.fr/

Nos Agences : http://www.technitoit.com/agence



Nos postes à pourvoir : http://www.technitoit.com/offre-emploi

Le blog Technitoit : http://www.tendance-travaux.fr



Notre groupe, premier fabricant-applicateur, est le n°1 Français de la rénovation de l'habitat.



Technitoit vous accompagne dans de nombreux domaines de la rénovation :



- La rénovation des toitures et façades par l’application de Technitoit Color toitures et façades, un hydrofuge coloré en phase aqueuse qui rénove et protège les matériaux de toitures et façades;



- L'isolation de vos combles perdus, des sous-rampants ou en ITE (Isolation Thermique Extérieure), en laine de roche, laine minérale d'origine naturelle ou isolant mince ;



- Les gouttières en PVC ou Aluminium, fenêtre de toit ;



- Solutions de chauffage et de ventilation





Avec 46 agences (dont 4 franchises), plus de 600 salariés et plus de 20 000 chantiers réalisés en 2016, nous vous accompagnons dans la rénovation de votre habitation en vous proposant des solutions techniques alliant esthétisme, confort et performance énergétique adaptées à vos attentes.



Retrouvez-nous aussi sur :

- Facebook : https://www.facebook.com/technitoit

- Twitter : @technitoit https://twitter.com/ #!/technitoit

- Google + : +technitoit

- YouTube : http://www.youtube.com/technitoit

- La Revue de Technitoit : http://bit.ly/tYINAS

- le Blog Technitoit : http://www.tendance-travaux.fr



Mes compétences :

Économies d'énergie

Rénovation