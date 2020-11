Quentin LEFEBVRE

* 8 ans d'expérience en vente B2B, B2C, caritatif, salons, boutiques



* Opérationnel sur le développement de partenariats internationaux.

Mes références :

Hasbro, Pilot, Clairefontaine, Glénat, Stabilo, Intermarché, France Bleu, Carrefour Market, Dupuis...



* Forte implication dans la culture : collaborations avec des marques, médias, institutions, associations



*Organisation d'événements de grande ampleur : le Festival BD d'Aix-les-Bains que j'ai créé et lancé a réuni 1000 personnes



* Déploiement marketing digital et acquisition digitale :

réalisation d'un partenariat avec un youtubeur, qui a mené à une vidéo vue plus de 3 millions de fois



* Engagé pour des causes :

2015 : Sos femmes violences

2018 et 2019 : Les blouses roses

2020 : Ma chance moi aussi



e-mail : contactquentinlefebvre@gmail.com