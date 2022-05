Quentin LEFEBVRE

Jeune homme dynamique à la recherche d'opportunités



J'ai pu acquérir, de part mon parcours professionnel, une bonne expérience commerciale et relationnelle client. Je sais être à l'écoute des clients pour pouvoir les accompagner, les conseiller et surtout répondre à leurs besoins. Je suis quelqu'un qui sait être totalement autonome, qui n'a pas peur d'avoir des responsabilités et qui sait y faire face. J'ai un bon relationnel qui fait que j'aime le travail en équipe ainsi que le contact avec la clientèle.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Back office

Relationnel

Organisation

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Prospection commerciale

Autonomie

Vente

Conseil

Conseil commercial

Vente à distance

Fidélisation client

Développement commercial

Vente B2B

Techniques de vente