Quentin LEFORT

Actuellement juriste au sein du pôle Corporate d’un groupe Immobilier, je participe à la vie et au développement de ce dernier à travers le suivi et la gestion des obligations légales afférentes aux sociétés du groupe, ainsi qu’à travers la réalisation de missions juridiques diverses (transfert de siège, changement de gérant, cession de parts ou d’actions, augmentation/ réduction de capital, TUP,…). Véritable soutien aux organes directionnels, j’analyse et sécurise l’ensemble des opérations pouvant avoir un impact, direct ou indirect, pour les sociétés et les associés du groupe.



Pour toutes informations complémentaires, je vous prie de bien vouloir me contacter aux coordonnées suivantes: quentinlefort3@hotmail.com - 06.43.39.51.73



Mes compétences :

Droit des sociétés