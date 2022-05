Quentin LEFRERE

La société a besoin du sport pour unir les populations et apaiser les tensions internationales.

Il permet aux peuples, le temps d'un instant de tout oublier et de partager. Certaines fois il peut même prendre une place indispensable dans la vie quotidienne.



Le fait de transmettre l'émotion sportive dans différentes cultures est intéressant. Les voyages aussi afin de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux sports méconnus du grand public. Montrer comment les pays émergents peuvent s'en sortir grâce au sport et à l'envie de réussir dans ce milieu et prendre leur revanche.



Féru de sport, le fait de devenir journaliste sportif puis commentateur sportif afin de transmettre de nombreuses émotions est primordial . Transmettre l'intensité de l'émotion des supporters en liesse aux téléspectateurs enfermés derrière leur écran. Ainsi, pouvoir les réunir le temps d'une compétition d'un match ou d'une minute.



Mes compétences :

Cinéma

Management

Jeu vidéo

Histoire

Géographie

Rugby

Sport

Journalisme

Basketball

Football

Réseaux sociaux

Prise de parole

Littérature