Actuellement en diplôme universitaire technologique (DUT) Réseaux et

Télécommunications à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Caen depuis

l’année dernière, je souhaite intégrer une entreprise. Cela me permettra de mettre en

œuvre mes compétences et mon savoir-faire.



Grâce à mes expériences en tant que technicien système et réseaux auprès du

rectorat de l’académie de Caen et des entreprises Teknic’Info, Euriware et

Sinopéa, j’ai pu me sensibiliser aux exigences et aux qualités nécessaires pour exercer

ce métier. Ayant beaucoup travaillé dans le monde du matériel Cisco et des

serveurs Windows et Linux, j’ai une bonne maîtrise de ces objets. Je précise

également qu’au niveau du Rectorat, je suis en charge d’un projet de centralisation

de logs pour les serveurs de la partie administrative des établissements du second

degrés (collèges et lycées) de la Basse Normandie.



Les travaux effectués en groupe ainsi que l’assistance que j’ai fourni aux

utilisateurs m’a permis d’obtenir une bonne capacité relationnelle. Curieux et

autonome, j’ai un goût prononcé pour la résolution de problèmes et fais

généralement preuve d’efficacité pour mener à bien ce type de missions.



N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements sur mon profil.



Bonne visite !

http://www.quentin-legendre.fr



Mes compétences :

Cisco

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux

TeamViewer

UltraVNC

Adobe Photoshop

Microsoft Office