Quentin LEJEUNE

Je suis actuellement en recherche active d'un poste d'ingénieur territorial, en tant que contractuel. Les thématiques qui m'intéressent le plus sont les études d'hydraulique urbaine (réseaux et ouvrages) et fluviale (cours d'eau, bassins versant et aménagements) et les mises en place de politiques publiques (PAPI, SAGE, contrat de milieu...).



Ingénieur diplômé de l'ENGEES et titulaire d'un master en Géographie Environnementale, je suis spécialisé en ingénierie hydraulique et environnementale. En plus de cette formation, j'ai développé mes connaissances et compétences liées aux domaines de l’Eau et de l'Environnement au cours de mes différentes expériences professionnelles en France et à l'international. Par ailleurs, je sais faire preuve d’adaptabilité, d'autonomie, de rigueur et établir de bonnes relations professionnelles avec les différents interlocuteurs.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Assainissement

Modélisation hydraulique

Hydraulique fluviale

Alimentation en eau potable

Hydrologie

Hydrodynamique

Hydraulique urbaine

Géomorphologie

Gestion de projet

Environnement

Traitement des eaux