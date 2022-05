Quentin LEROUX

Je suis actuellement à l'ISEG Business & Finance School à Lille, très intéressé par le cursus proposé orienté vers l'international.



Après avoir obtenu mon baccalauréat série Economique et social, il était comme évident pour moi que j'allais me diriger vers des études spécialisées dans le Business !

Aujourd'hui en deuxième année à l'ISEG, je compte bien enrichir mes expériences professionnelles ainsi qu'élargir mes relations.



J'ai pour ambition de découvrir de nouvelles choses à travers différents domaines dans la branche Business, apporter tout ce dont je suis capable, en ne reposant pas sur mes acquis !





N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Keynote

Traduction anglais français

Vente