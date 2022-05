Quentin LHOTELLIER

Agé de 22 ans, j’ai orienté mes études dans le domaine informatique. C’est durant mon stage de 3e que j’ai découvert cette voie. Actuellement, je passe un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations).



A l’issue de ce diplôme, je compte poursuivre mes études jusqu’à un bac+5 (M2i « Manageur Ingénierie Informatique ») à l’ITESCIA qui se trouve à Cergy saint-Christophe pour un contrat d’apprentissage d’une durée de 36 mois.



Je travaille actuellement en contrat de professionnalisation chez NEXTIRAONE dans le domaine du développement. Cette expérience m’a permis de confirmer mon intérêt pour l’informatique et plus particulièrement pour le développement dans lequel j’ai acquis des compétences (C#, Silverlight, php, html..).



Je cherche actuellement une entreprise un contrat d’apprentissage dans le domaine du développement informatique (web / applicatifs).



Mes compétences :

Sharepoint

c#

jQuery

Web développeur

Php/mysql