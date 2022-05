Quentin LOHOU

La concurrence est de plus en plus forte sur Internet, la visibilité d’un site web n’est jamais acquise.

Les moteurs de recherche sont en constante évolution, se maintenir à jour est donc un effort dans la durée.

Pour moi, négliger son référencement revient à laisser passer d’abord la concurrence.



Ma valeur ajoutée :

Analyse et étude des besoins couplée à une veille permanente

Contact, écoute et observation



Bénéfices :

Une augmentation de la visibilité des sites sur les moteurs de recherche, des prospects et du chiffre d’affaire.