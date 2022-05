Quentin LOOTS

Bonjour et merci de prendre le temps de visiter mon profil.



Pour faire plus ample connaissance, je suis actuellement en dernière année à Centrale Lille IG2I (Ingénieur en Génie Informatique et Industrielle) sur Lens (62) par apprentissage. J'ai été admis sur titre à cette formation suite à un Diplôme Universitaire Technologique en Génie Électrique et Informatique Industrielle sur Béthune (62), par apprentissage lui aussi.



J'effectue mon apprentissage chez Eurotunnel / GetLink, à Coquelles (62), en tant qu'apprenti ingénieur dans le domaine DATA & Transmission, Infrastructure Réseau. Lors de mon DUT, j'ai travaillé chez Orange, à Dunkerque (59), en tant qu'apprenti Technicien d'Intervention Clients Entreprises.



Je suis passionnée de handball que je pratique depuis quelques années. Je suis aussi passionné de musique et de cinéma, ainsi que de sports extrêmes tel que le skateboard, que je pratique en loisir depuis mon enfance.



J'aime aussi plus généralement lire, notamment des œuvres telles que celles de Stephen King, sortir et profiter de ma famille et de mes amis.



Mais ce que j'apprécie par dessus tout c'est découvrir le monde par les voyages et les rencontres qu'ils engendrent.



N'hésitez pas à me contacter pour faire plus ample connaissance.



PS : Si vous souhaitez entrer dans mon réseau, il serait agréable de m'envoyer un message vous présentant et en expliquant quels pourraient être les avantages d'une relation professionnelle.



A bientôt !



Mes compétences :

ADSL

C Programming Language

C++

CCTV

Cascading Style Sheets

Ethernet

HTML

Internet of Things

Java

Microsoft C-SHARP

MySQL

SDSL

Visual Basic .NET

Windows Azure Platform