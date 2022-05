Quentin LUCAS

Actuellement j'ai obtenu mon BTS SIO en apprentissage au CFAI de Baillargues, je souhaite donc désormais rentrer dans la vie active en recherchant un emploi.



Actuellement je maitrise la technologie Cisco et je possède une bonne connaissance de la virtualisation et des produits VMware.



J'ai également obtenu la certification Cisco CCNA et acquis une expérience professionnelle au cours de mes deux ans au sein du service informatique d'une collectivité territoriale.



Mon sérieux, mon dynamisme et mon autonomie sont des atouts que je souhaite mettre au service de votre société.





Mes compétences :

VMware

Microsoft Windows

SAN

RAID

Network Attached Storage

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Access

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

HTML

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

AD