Quentin MAHÉRAULT

En formation bac+3 "Responsable du Développement Commercial " avec l'institut Négoventis .

Je souhaite disposer de plusieurs cordes à mon arc afin de développer une certaine polyvalence dans le milieu commercial en exerçant sur un territoire national ou international .

Pouvoir m'appuyer sur des bases solides et sur des clés qui me permettrons de m'épanouir professionnellement , d'évoluer et d'apprendre chaque jour un peu plus pour avancer .

L'ambition, le dynamisme et la persévérance existent encore oui oui !!!



A terme ,m'investir dans un projet de création d'entreprise ou de start up serait un de mes objectifs personnels et professionnels



Bonne visite ,



Mes compétences :

Sphinx

Commerce international

Négociation

Relations clients

Management

Microsoft Office

GPEC

Prospection

Veille concurrentielle