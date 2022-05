Quentin MAILLARD

Vendeur et Agent d'accueil ayant travaillé au profit de différentes entreprises. Riche d'une expérience de 3 ans dans la vente et la restauration qui m'a permis d'apprendre des techniques d'approches et de ventes,Capable de construire une solide relation de confiance avec les clients et de leur proposer des produits correspondants á leurs exigences. Très bon communiquant et sachant s'adapter á chaque profil de clients.

Passionné et à l'écoute de la clientèle, désirant relever un nouveau challenge. Je maîtrise des techniques de vente et de merchandising pour valoriser tous les produits.



Ma personnalité en 3 mots : Autonomie, Adaptation, Polyvalence



Mes compétences :

Vente

Nouvelles technologies

Informatique

Accueil physique et téléphonique