Quentin Maillot, 25 ans, Diplômé en Master Communication 360° et Marketing interactif, SciencesCom Nantes (Groupe Audencia).



Après avoir obtenu un Baccalauréat Littéraire je me suis dirigé vers une formation en licence de Marketing/Vente à l'Ecole Atlantique de Commerce de Nantes. Une spécialisation en communication lors de la 3ème année m'a permis de mieux définir mes envies professionnelles qui s'orientent plus vers la communication que la vente. J'ai d'ailleurs eu la chance de réaliser ma mission de fin d'études au stade Charléty à Paris (13ème) en tant qu'agent événementiel et administratif. Le domaine du sport m'intéressant tout particulièrement, j'ai pu tirer des enseignements et acquérir de nombreuses compétences dans le domaine de la gestion d'événement et du fonctionnement d'une structure importante lors de ce stage de 6 mois. Egalement, j'ai développé mon sens relationnel, mon dynamisme ainsi que ma réactivité grâce aux différentes missions effectuées.



Durant ma première année de Master en communication en alternance à Paris au Pôle Paris Alternance, j'ai pu découvrir la vie, professionnelle comme sociale dans la capitale. Cela m'a apporté un nouveau regard sur le monde, notamment par rapport à la vie Nantaise.



Récemment diplômé de SciencesCom (groupe Audencia) en Communication 360 et Marketing interactif. Les nombreux travaux sur les cas pratiques réels comme la marque de boisson énergisante "Burn", la marque de textile "Terre de Marins" ou encore l'agence de voyage "Sélectour" me permettent de finaliser mon parcours et mon expérience dans les domaines de la communication (analyse de l'existant, élaboration de plan de communication, de plan média, création d'identité de marque...).



Je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi dans le domaine de la communication et/ou du marketing (chargé de communication/marketing; chef de produit, community manager...).



