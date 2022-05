Quentin MAMERI

Activité dominante - Défense des Victimes et Réparation du dommage corporel notamment :



Responsabilité médicale

Défense des accidentés (en France et à l'Etranger)

Indemnisation des Risques professionnels (accident du travail/maladies professionnelles)

Défense des Victimes d'infractions

Litiges avec les compagnies d'assurances

Droit du Travail











Mes compétences :

Réparation du dommage corporel

Responsabilité civile

Indemnisation du risque professionnel

Droit de la santé

Défense pénale

Droit du travail

Droits et libertés fondamentaux

Rédaction de conclusions et mémoires

Recherche juridique

Assistance aux expertises médicales