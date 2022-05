Quentin MANAC'H

Actuellement en deuxième année d'un master en design, je me spécialise en design de produit. Mes études précédentes en ébénisterie d'art me procurent de multiples capacités en terme de fabrication d'objets et de prototypage. Mais également un perfectionnisme et un engouement certain pour tous les projets auxquels je participe. Je souhaite exercer mon métier dans un secteur plus large que celui du produit, en espace et en graphisme, adepte de la pluridisciplinarité.



Je pratique couramment des logiciels de la suite adobe (In Design, Illustrator et Photoshop), des logiciels de 3D (3D Studio Max, Rhinocéros) et maîtrise les systèmes d'exploitations Mac et PC.



