Quentin MARIAT

Actuellement en BTS Technico-Commerciale à l'IFA Delorozoy, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage en alternance.

Ayant travailler dans la restauration, j'ai appréhendé une rigueur de travaille, une discipline et un dynamisme. Ce qui m'a permit de découvrir le travail d'équipe qui est important dans le monde du commerce et de l'industrie.

Sortant d'un BAC STI2D (Science Technique de l'industrie et du Développement Durable), j'ai acquis des bases en technique et je souhaite maintenant me perfectionner dans la filière commerciale grâce au BTS TC et à l'enseignement théorique.