Quentin MAUDIEU

Après avoir obtenu mon DUT Informatique puis ma Licence Professionnelle en apprentissage, j'ai décidé de continuer mes études informatiques jusqu'à Bac+5.



Je suis actuellement en alternance à l'IIA de Laval, où j'étudie pour obtenir un diplôme de Manager en Ingénierie Informatique (parcours Ingénierie d'Affaires des Systèmes d'Information).



J'effectue mon alternance au sein de Sogeti, où je fais de la recherche et développement en robotique.





N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information complémentaire.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

Java

UNIX

SQL

Rédaction

Communication orale

Wordpress

Open ERP

Android

PHP

C++

Prestashop

Spring MVC

Spring

Spring Web Flow

JasperReports

Bootstrap

JUnit

Mockito

JavaScript

jQuery

Java EE

Leaflet