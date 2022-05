Quentin MAYS

Actuellement en deuxième année de BTS Service et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social, je souhaite intégrer le monde du travail à la fin de mon BTS. Je me dirige vers l insertion des jeunes et je serai intéressé par les Missions Locales



Mes compétences :

Animer un groupe

Assurer l accueil physique et telephoniqur

Gerer un dispositif jeune

Travailler en equipe

Creer des supports de communications

Organiser une journee ( CROSS du lycee)

Travailler en partenariat avec une association

Ameliorer la qualite du service