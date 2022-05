Quentin METAIS

Je suis actuellement ingénieur en conception mécanique au bureau d'études SAFRAN Electronis & Defense.

Riche d'une expérience significative en CAO, j'utilise mes compétences acquises tout au long de mon parcours universitaire et professionnel pour gérer les dossiers qui me sont confiés.

N'hésitez pas à consulter mon CV pour connaitre plus en détails mon parcours.



Mes compétences :

AutoCAD

Robotique

Tribologie

Essais mécaniques

Microsoft Office

Mécanique des structures

Calcul mécanique

Mécanique des milieux continus

Mécanique

Mécanique des fluides

Génie mécanique

Mécanique générale

MATLAB

Scilab

Solid Edge

Catia v5

SolidWorks

CAO