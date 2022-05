Quentin MILLOT

Mes précédentes expériences professionnelles ont toutes été satisfaisantes et je suis certain de pouvoir accomplir les tâches que vous me confierez avec le sérieux et le professionnalisme que vous attendez.



Je recherche actuellement une nouvelle orientation professionnelle, Je suis disponible et à l’écoute de toutes propositions d’emploi ou de formation en alternance que vous pourriez me proposer, ma mobilité étant internationale.



Je peux disposer d'un appartement à Paris, ce qui facilitera mon hébergement lors d'une éventuelle formation en région parisienne.



Mes compétences :

Animation des ventes

Informatique

Adaptabilité

Nettoyage

Gestion des stocks

Logistique

Animation