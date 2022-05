Après plusieurs années en tant que dev "full-stack" en interne dans différents groupes, j'ai choisi de me tourner vers le consulting.

Aujourd'hui je travaille essentiellement sur les sujets API et transformation digitale des entreprises. Dans mes différentes missions, je fais de la réalisation en tant que "tech-lead", du cadrage, du conseil et de la formation.



Mes compétences :

Génie Logiciel

J2EE

JQuery

Java