Quentin MITROPE

Ayant fini mon diplôme de Master 2 droit de l'urbanisme et de la construction, je suis actuellement en recherche d'un emploi qui me permettrai de mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre durant mes années d'université. Suite à mon stage de fin d'année dans la société SIPEA-HABITAT (Poitiers), j'ai pu valider mon choix professionnel qui est celui de devenir chargé d'opérations immobilières. Ce poste me permettrai de mettre en avant ce pourquoi j'ai été formé, à savoir le droit de la construction, de l'urbanisme opérationnel, ainsi que de la fiscalité. C'est pourquoi je suis très motivé à intégrer une entreprise rapidement pour pouvoir mettre à profit mes connaissances. Je suis disponible pour un quelconque entretien pour vous montrer avec plus d'intérêt mes motivations pour devenir chargé d'opérations immobilières.



Mes compétences :

Marchés publics

Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage

Juridique

Fiscalité immobilière

Suivi de chantiers

Plan de financement

Budgets

Microsoft Office