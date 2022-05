Quentin MONET

Mon rôle est d’accompagner les entreprises dans leur stratégie de Communication & Marketing en développant leur visibilité sur le Web afin d’acquérir un trafic ciblé, le transformer en leads qualifiés et les convertir plus efficacement en client.



Aujourd’hui, c'est indéniable, Internet est devenu un outil de communication, marketing et même commercial ultra puissant qui ne peut plus être mis de côté par les marques.

Mais le vrai défi est de savoir comment et quand utiliser les outils et les leviers que ces dernières ont à leur disposition.



Mon métier : connaître les enjeux liés aux évolutions permanentes du web, comprendre vos besoins et vous aider à définir vos objectifs pour vous conseiller dans vos choix stratégiques.



Actuel Directeur Général de l’agence JAMES, notre vision est simple :



ENGAGER VOS PROSPECTS ET LES CONVERTIR EN CLIENTS.



L’agence est basée à Lyon, Paris et Nantes et est une filiale de l'agence MONET + ASSOCIÉS, agence forte de son expérience de plus de 30 ans dans les RP.

Nous maîtrisons l'intégralité des techniques qu'utilise l'Inbound Marketing comme leviers.



Pour plus d'informations:



Site web JAMES:

Twitter JAMES:

Site web MONET + ASSOCIÉS:

Twitter MONET + ASSOCIÉS:



Mes compétences :

Marketing

Branding

Google Webmaster Tools

Management

SMO

Google analytics

Stratégie numérique

Marketing digital

Microsoft Office

Publicité en ligne

E-rp

Netlinking

Communication

Webmarketing

Stratégie digitale

Social Media Marketing

Production de contenus

Rédaction de contenus

Réseaux sociaux

CSS 3

HTML 5

SEM

Social media

Gestion de projet

Développement site web

Web 2.0

Inbound Marketing

Référencement naturel

SEO

Gestion de contenu web

Entreprenariat

Web design