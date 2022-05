Quentin MONFRAY

Etudiant, Sciences-U Lyon



Passionné d’informatique et de multimédia, je porte une attention toute particulière aux nouvelles technologies en suivant leur évolution.



Motivé par le travail en équipe et aimant prendre des initiatives, j'envisage de poursuivre mes études supérieures en alternance, en école supérieur d'informatique pour allier formation et expérience.





Je suis actuellement en recherche d'entreprise pour commencer mon master en ingénierie Informatique.



Mes compétences :

Administrateur Réseaux