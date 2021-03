Quentin MORIN

Actuellement étudiant en seconde année de DUT Hygiène Sécurité Environnement au sein de l'Université de Limoges sur le site de Tulle. Durant ce cursus j'ai pu acquérir diverses compétences comme la rédaction d'un document unique, l'analyse et l'évaluation du risque professionnel, chimique et technologique...



Je suis également sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Bourges-Danjons depuis 2019. Cet engagement me permet de développer des compétences tels que l'esprit d'équipe, l'efficience et la discrétion.