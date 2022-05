Quentin MORTAGNE

Un rapide résumé de mon parcours :

- Plus de 15 ans dans le service aussi bien pour des clients Grands Comptes qu'Opérateurs à travers des projets d'infogérance, d'intégration et des missions de conseil, avec une focalisation sur les problématiques liées à la Relation Client et aux services digitaux/numériques.

- Mes dernières expériences m'ont permis d'appréhender le monde de l'édition de solutions logicielles et de services SaaS spécialisés dans la Relation Client, le Centre de Contact.

- J'ai pu travailler au sein d'entreprises ayant des tailles, des organisations et des process différents : CapGemini, SchlumbergerSema, Niji (450 personnes) , Vocalcom (60 personnes).

- Depuis près de 10 ans, je me suis focalisé sur un rôle de responsable commerciale avec une dominante sur le secteur "Banques et Assurances"



Ce qui me motive /m'intéresse :

- L'évolution des technologies au sens large

- Le challenge d'accompagner les clients dans la transformation de leurs métiers à travers ces nouvelles technologies et en particulier celles liées au Digital

- L'échange, le travail en équipe dans une dynamique commune et gagnante



Mes spécialités :

- Ventes - Business développement - Management

- Édition logicielle - SaaS / Cloud - Conseil / Services

- Relation Client et en Services de Communication - NTIC - Digital (web - Applications mobile)



Mes compétences :

Communications unifiées

Assurance

Telecom

Relation Client

Commerce

Mobile

Banque

Vente

Stratégie digitale

Cloud / SaaS