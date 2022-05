Quentin MUHL

J'ai fait du graphisme ma vocation. Passionné d’art et de design, je visite de nombreuses expositions, me nourris depuis des années de culture visuelle par tous les moyens possibles. C’est pour moi indispensable.



Je considère que le graphisme est un tout, un mélange des goûts et d'influences qui font l’âme d’un créateur. Son identité.



La mienne ? Des influences modernes, musicales, urbaines et colorées.



Mes compétences :

Graphisme web

Communication visuelle

Graphisme print

Web design

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Conception logo

JavaScript

Programmation web

Réseaux sociaux

CSS 3

HTML 5

Stratégie de communication

Wordpress

Stratégie marketing

SEO