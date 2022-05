Bonjour,



Après avoir obtenu mon diplôme auprès de l'école Epitech(située au Kremlin-Bicêtre, niveau Master bac+5), j'ai commencé à travailler chez Agenium en 2014 dans l'un des domaines d'application qui m'intéresse le plus: la simulation en temps réel et les systèmes embarqués et dans lequel j'ai acquis une certaine expérience.

Je suis également très intéressé par les domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle ou encore du jeu vidéo.



En tant qu'ingénieur développeur, j'ai pu réaliser de très divers projets alliant plusieurs technologies comme C/C++/C#/Java entre autres, et manipuler différents concepts d'API, d'interface utilisateur, de multi-threading, d'architecture client-serveur, d'application temps-réel, de simulation...

J'aime particulièrement travailler sur les problématiques liées à l'algorithmie mais aussi à la conception/architecture d'un projet dont dépendront la performance et l'évolutibilité du projet par l'adaptation aux contraintes.



Je fais preuve de volonté, de résistance sur la durée et je suis curieux. Je connais bien les bases du travail en équipe et je pense pouvoir m'adapter rapidement à un nouveau milieu car je désire toujours apprendre de nouvelles techniques et outils.





Voici mes coordonnées:



portable: 06.27.94.38.65

mail: quentin.muller.89@gmail.com



Mes compétences :

Temps réel

PHP

Java

C/C++/C#

Systèmes embarqués