Ingénieur Thermique et Énergie spécialisé dans la Conception et les Énergies Renouvelables, ayant également de solides compétences en tant que Chargé d'études CVC et Projeteur. Polyvalent, je suis en recherche de postes me permettant de m'épanouir dans des domaines variés.



Mes compétences :

Revit

Solidworks

OpenOffice

Autocad

PVSyst

Plancal Nova