Quentin NALTET

Au cours de mon cursus, je me suis spécialisé dans les thématiques de l'Environnement liées aux transferts d'eau et de matières dans les milieux naturels et à la compréhension des processus physiques, biologiques et chimiques opérant au sein de l'ensemble biosphère-sol-sous-sol Actuellement, en recherche d'emploi, je me destine à l’expertise dans le domaine des sites et sols pollués, domaine dans lequel j'ai effectué mes deux stages professionnels (soit 10 mois) au sein du bureau d’études indépendant spécialisé en environnement industriel INOVADIA.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corel Draw Suite