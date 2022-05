Quentin NGUYEN

Après un DUT GEII et une licence ISEA (Ingénierie des Systèmes Embarqués en Aéronautique) en alternance, je suis à présent en deuxième année de cycle d'ingénieur à l’école des mines de St-Etienne dans l'antenne de Gardanne.



Cette école est spécialisée dans la microélectronique et dans le domaine de l'informatique et de l'électronique.



J'effectue en parallèle des travaux d'architecture électrique au sein d'un projet de futur hélicoptère à Eurocopter, sur le site de Marignane.



Mes compétences :

Aéronautique

Electronique

Électrotechnique

High tech

Informatique

RFID

Systèmes Embarqués