Quentin PASNON (QUENTIN PASNON)

Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) de Nevers et, ayant suivi une année de spécialisation en aéronautique à l'École de Technologie Supérieur de Montréal, je suis à la recherche dune opportunité dans le secteur aéronautique, aérospatial ou de la défense.



Lors de mon dernier poste d'ingénieur conception mécanique au sein de l'entreprise Danielson Aircrafat Systems j'ai conçu des pièces mécaniques dun moteur de drone afin de le rendre industrialisable pour les quantités de l'ordre de 50 unités par an. Jai également effectué des calculs vibratoires, de moments quadratiques et des études de chaine de cote afin de vérifier la viabilité de la pièce conçue. Ces notions vues lors de cet emploi sont amplement complémentaires de ma formation d'ingénieur dispensée à l'ISAT et à l'ETS.

Lors de ma scolarité j'ai eu l'opportunité de partir au Québec afin de me spécialiser en aéronautique et en aérospatiale. Cette formation qui est complémentaire à celle reçue au sein de mon école d'ingénieur française ma permis d'accroitre mes notions de dynamique des fluides et d'aérodynamique appliqué en aéronautique. Lors de ces différents cours, Jai pu développer des compétences de programmation sur python. En effet, lors du cours d'aérodynamique numérique j'ai codé sur ce langage un algorithme de résolution des équations de Navier Stokes en utilisant les théories présentées par H.K Versteeg. Ce programme est entièrement basé un maillage de type triangulaire mais il est adaptable aux autres modèles. Cette théorie est présente dans les logiciels de visualisation des écoulements tels que Fluent. Outre ces compétences aérodynamiques j'ai acquis des notions fondamentales de mécanique du vol et de design préliminaire d'aéronef.