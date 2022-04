Bonjour,



Nous recherchons à recruter pour développer notre équipe des Ingénieurs systèmes et production N3 AD avec un très bon niveau d'anglais pour nos grands comptes du CAC 40. Très longues missions dans Paris.

Préavis accepté.



Merci de bien vouloir me recontacter au 06 09 90 77 15 et envoyer votre CV à mlavau@2ba.fr afin que l'on puisse vous recontacter ASAP.



A bientôt,



L'équipe 2 BA Conseil.