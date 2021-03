Rabah BACHOUCHE

Étant psychologue de formation ,spécialise en travail et étude des organisations professionnelles et sociales. je me suis axé le travail dernièrement sur le développement des métiers traditionnels et agricole comme premières sources de richesses et énergies renouvelables. Enfin, j ai adhéré au principes écologiques de développement et la sauvegarde de l 'environnement Humain. je souhaitera que les adhérent de notre hub formation et conseils n hésiterons pas a nous apporter leurs contributions sur www formation conseils .dz.



Mes compétences :

Arts

Formation

GRH

Sport