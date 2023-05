Rabah ZAIDI

Bienvenue sur le profil rz rénovation

Entreprise spécialisée dans le domaine du bâtiment (construction et rénovation )

Situé à neuilly-plaisance dans le département 93, intervient sur l'île de France et déplacement avec nos clients habituels.

C'est une entreprise fiable sérieuse et à prix concurrentiel qui offre toute une gamme de services tout corps d'état Gros et second œuvre, toiture, revêtement sol / mur et plafond, ravalement, plomberie, électricité, étanchéité, en prenant en charge fabrication et la pose de menuiserie métal, bois, PVC….

assurance décennale et toute les attestations administrative à jour

rz rénovation 8 ans d'expérience à votre disposition afin de vous proposer des solutions.

Vous serez en relation directe avec votre partenaire de confiance monsieur zaidi le gérant de l’entreprise rz renovation, avec son expérience 19 ans dans le domaine du bâtiment, afin de vous apporter des solutions innovatrices et originales pour votre projet et mettre en place une équipe parmi nous effectif compétente pour les travaux solliciter, Aussi prends le rôle de veiller sur le déroulement des travaux afin d'assurer une bonne réception.



Nous sommes entourés d'architecte et bureau d'études pour répondre à tous vos attentes.

pour développer notre activité nous souhaiteront être en collaboration avec des architectes, syndic de copropriété, agence immobilière marchand de biens, et des particuliers.

l’Entreprise rz rénovation et sensibiliser aux règles de sécurité et règles environnementales.





Pour nous contacter



Mobile 06 06 77 18 72 Fixe 09 50 69 04 82

Email : renovation.rz@gmail.com

Société : rz renovation

Cordialement.

À bientôt

Mr Zaidi rabah