Rabat-Bsc ELAKKARI ASSAD (ASSAD)

BSC Training Academy

Le Cabinet de formation BSC Training Academy regroupe des formateurs de différentes spécialités afin doffrir à notre clientèle des services de qualité qui répondent aux besoins des personnes et des organisations.



Nous consacrons notre savoir-faire à accompagner lentreprise dans ses défis managériaux actuels et à les propulser pour bâtir des entreprises plus souples et adaptées aux conjonctures futures.



Étant donné que les ressources humaines est au cœur de la mission dentreprise, Nous carburons à développer et à forger les leaders et les équipes de demain: compétents, créatifs, influents et performants,.

https://training.bestsideconsulting.ma/

Nos Objectifs



BSC Training Academy vise à appuyer, encadrer et accompagner les entreprise, les les structures publiques et privées dans la conception, la planification et la mise en œuvre de leurs projets et programmes de développement et Intégrer la culture de la performance pour bien réaliser leurs objectifs.

https://training.bestsideconsulting.ma/

Formations

Best Side Consulting propose des offres de formations complètes, cette dernière est assurée par des experts dans le domaine.

https://training.bestsideconsulting.ma/

Qualité

Nous consacrons notre savoir-faire à accompagner lentreprise dans ses défis managériaux actuels et à les propulser pour bâtir des entreprises plus souples et adaptées aux conjonctures futures.



Certificat

Chaque étudiant doit obtenir un certificat de fin de formation quelque soit son niveau ou bien la durée de la formation.

Nos objectifs

BSC Training Academy vise à appuyer, encadrer et accompagner les entreprise, les les structures publiques et privées dans la conception, la planification et la mise en œuvre de leurs projets et programmes de développement et Intégrer la culture de la performance pour bien réaliser leurs objectifs.

Notre mission

La vision de BSC Training Academy sest donné pour mission dinspirer les personnes et les entreprises afin de favoriser le Changement, le développement et leur permettre de réaliser leur Plein Potentiel, Lire la suite



Notre vision

La vision de BSC Training Academy sert de cadre à la feuille de route de lentreprise et laccompagner dans un monde entrepreneurial en pleine transformation.

On assiste actuellement à trois bouleversements majeurs qui sont en quelque sorte trois lames de fond qui sentrechoquent et se renforcent mutuellement Lire la suite



Les Nouveautés

Découvrir nos offres, les nouvelles formations lancées , les événements organiséshttps://training.bestsideconsulting.ma/