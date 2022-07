Rabia TENOURI

À travers mon expérience au service des collectivités mais aussi dans le secteur privé, j’ai pu acquérir, grâce à la confiance qui m’a été accordée, de multiples qualités professionnelles et personnelles.



Dotée d’une aisance relationnelle et d’un naturel dynamique, j’ai été amenée, dans l’exécution des tâches qui m’ont été confiées, à travailler et à être en relation avec de multiples interlocuteurs et j’ai pu prouver mon sens de l’adaptabilité, de la disponibilité, de l’écoute et de la prise d’initiatives réfléchies et mesurées.



Férue de contacts humains et d’un naturel curieux, je souhaite mettre au service de mon futur employeur ma force de proposition ainsi que mes capacités relationnelles et de négociation.



Je demeure à disposition pour exposer plus amplement mes motivations et définir une collaboration future.



Mes compétences :

Tempo

Microsoft Outlook

Microsoft Office